02.08.2021 - Theater Töfte: „Das Elefantenkind“

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Samstags im Park“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder ab 3 Jahren und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel am Samstag, den 7. August 2021, um 15 Uhr, vor die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss ein.

Eine Geschichte aus Afrika von Rudyard Kipling mit einem Schauspieler, Figuren und viel Musik.

Vor langen, langen Jahren, als die Elefanten noch keinen Rüssel hatten, lebte ein Elefantenkind, das war voll unersättlicher Neugier und stellte immerfort Fragen nach allem, was es sah oder hörte oder fühlte oder roch oder berührte.

Seinen Eltern und Geschwistern, dem fedrigen Onkel Strauß, der großen Tante Giraffe und der breiten Tante Nilpferd, dem haarigen Onkel Pavian, dem bunten Vogel Kolokolo und der scheckigen Riesenschlange wurde das ständige „Wer?...Wie?...Was?...Wieso?...Weshalb?...Warum?“ des wissbegierigen Elefantenkindes schon bald zu viel. Am liebsten hätten sie sich Bananen oder Kokosnüsse in ihre Ohren gestopft.

Also machte sich der kleine und doch so mutige Elefant ganz alleine auf eine große Reise durch das faszinierende Afrika. Das war natürlich nicht ganz ungefährlich, vor allem, weil er unbedingt wissen wollte, was das Krokodil zu Mittag isst. Und so ein Krokodil hat ein ganz schön großes Maul!

Die Kinder dürfen sich auf eine feine, farbenfrohe und spannende Geschichte voller Überraschungen, mit viel Musik freuen.

Gerne sendet das Jugendamt den aktuellen Erlass zu, wenn Sie Fragen bezüglich der Datenerhebung und Rückverfolgbarkeit in Zeiten von Corona haben. Eine Anmeldung zum jeweiligen Theaterstück kann unter folgender E-Mail-Adresse getätigt werden: jugendarbeit@stadt.neuss.de Für weitergehende Fragen oder eine kurzfristige Abmeldung steht die Jugendförderung auch unter 0157 34948587 gerne zur Verfügung.

Es folgt noch ein weiterer Termin am Ferien-Samstag:

14.08.2021 Lila Lindwurm „Monsterquatsch und Wackelzähne“

(Stand: 02.08.2021/Bo)



In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto zum Theaterstück.