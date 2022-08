02.08.2022 - Start ins Berufsleben

Insgesamt elf neue Auszubildende haben heute ihre Berufsausbildung bei den Stadtwerken Neuss und der InfraStruktur Neuss (ISN) begonnen. Sie lernen in drei bis dreieinhalb Jahren alles, was sie für ihre zukünftigen Berufe als AnlagenmechanikerIn, KraftfahrzeugmechatronikerIn, Industriekaufmann/-frau, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe und Fachkraft für Abwassertechnik benötigen. Nach einem gemeinsamen Frühstück mit ihren künftigen Fachausbildern, hießen die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz und Thomas Walkiewicz die Neuzugänge an ihrem ersten Arbeitstag herzlich willkommen. „Gerade angesichts der aktuellen Energiekrise und den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es uns sehr wichtig, jungen Menschen weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu ermöglichen und ihnen eine langfristige Perspektive zu bieten“, erklärte Stephan Lommetz. „Neue Ideen im Bereich Energiewende, Klimaschutz und Digitalisierung werden immer entscheidender“, ergänzte Thomas Walkiewicz. „Als zukunftsorientiertes Unternehmen freuen wir uns deshalb über junge Mitarbeitende, die sich mit neuen Gedanken und Lösungsansätzen bei uns einbringen.“ Aktuell beschäftigen die Stadtwerke Neuss und die InfraStruktur Neuss rund 40 Auszubildende. Dabei legt das Unternehmen Wert auf ein modernes, zeitgemäßes Arbeitsumfeld. Dazu zählen helle und moderne Büroarbeitsplätze sowie hohe Arbeitsschutz- und Sicherheitsstandards mit modernster Arbeitstechnik im technischen Bereich und in den Freizeitanlagen. Die Stadtwerke bieten ihren Mitarbeitenden zudem die Möglichkeit, ihre Schwimmbäder mehrmals im Monat kostenfrei zu nutzen oder an Gesundheits- und Sportangeboten teilzunehmen.

Die Stadtwerke Neuss und die InfraStruktur Neuss freuen sich auch über Bewerberinnen und Bewerber, die sich bereits für eine Ausbildung im kommenden Jahr interessieren. Alle offenen Ausbildungsplätze 2023 sind über die Website der Stadtwerke abrufbar.