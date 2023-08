02.08.2023 - Neue Angebote der VHS Neuss im August

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Neuss startet mit einem vielfältigen Programm in den August 2023. Zum Semesterbeginn steht Bildungsinteressierten ein breites Spektrum an Kursen, Vorträgen und Exkursionen zur Auswahl.

Schulabschlüsse für Erwachsene: Anmeldung noch möglich!

Erwachsene, die ihren ersten oder mittleren Schulabschluss an der VHS abends nachholen möchten, haben noch bis zum 31. August 2023 die Möglichkeit, sich anzumelden. Interessierte können telefonisch unter 02131 904151 oder per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de einen Termin vereinbaren.

VHS-Sommerakademie: Malerische Techniken in der Fotografie

Am Samstag, 5. August 2023, bietet die VHS ein außergewöhnliches Fotografie-Seminar im RomaNEum an. Von 9 bis 15:30 Uhr steht die Reflexion abstrakter Malerei im fotografischen Bild im Fokus. Verschiedene Aufnahmetechniken beeinflussen die Bildsprache in Bezug auf plakative Formen, Linien, Farben und Strukturen. Das Entgelt für das Seminar beträgt 43,60 €. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

Chinesisch lernen in der VHS

Für alle, die in die spannende Welt der chinesischen Sprache eintauchen möchten, startet am 8. August 2023 im RomaNEum ein Anfängerkurs Chinesisch. Die Muttersprachlerin Yan Sun Glock führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Vorkenntnisse dienstags um 18:15 Uhr in die Grundlagen ein. Das Entgelt für 30 Unterrichtsstunden beträgt 143,70 €. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

Niederländisch für die Reise in der VHS

Ein weiterer Sprachkurs startet am Mittwoch, 9. August 2023. Muttersprachlerin Jeanette Lehwald führt 15 Mal mittwochs um 18 Uhr in die niederländische Sprache ein. Das Entgelt für 30 Unterrichtsstunden beträgt 143,70 €. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

VHS-Sommerakademie: Hawaiian Hula

Am Samstag, 12. August 2023, bietet die VHS ein Seminar für Hawaiian Hula im RomaNEum an. Von 13 bis 16 Uhr können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer beschwingten Hula Auana-Choreografie auf ferne hawaiianische Inseln entführen lassen. Das Seminar findet bei schönem Wetter auf der Dachterrasse statt und kostet 17,52 €. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

VHS-Kurs zu Python

Für Technikinteressierte bietet die VHS am Samstag, 12. August 2023, einen Kurs zu Python an. Von 10 bis 16:15 Uhr lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie ein PC „denkt" und wie eigene Programme mit Hilfe der Programmiersprache Python erstellt werden können. Das Entgelt für den Kurs beträgt 35,04 €. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

VHS-Exkursionen: Artenschutz und Wildfrüchteernte

Die VHS Neuss bietet im August zwei spannende Exkursionen an. Am Freitag, 18. August 2023, führt eine Exkursion mit der BNE-Pädagogin Britta Hilscher in den Krefelder Zoo, wo über bedrohte Arten und Schutzprojekte informiert wird. Die Teilnahme kostet 27,49 € und beinhaltet Führung und Zooeintritt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

Am selben Tag lädt die Biologin Dr. Regina-Thebud-Lassak zu einer Wildfrüchteexkursion in den Südpark ein. Von 15 bis 18 Uhr erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wissenswertes über essbare Früchte und deren Verwendung in kulinarischen Köstlichkeiten. Die Exkursion kostet 18,20 €. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

VHS-Onlineseminar: Webseitengestaltung mit Jimbo

Am Montag, 21. August 2023., findet von 18.00 bis 21.00 Uhr ein Onlineseminar zur Webseitengestaltung mit Jimdo statt. Das kostenpflichtige Seminar bietet die Möglichkeit, problemlos eine Website oder einen kompletten Internetauftritt schnell und professionell zu erstellen. Die Teilnahme kostet 19,00 €. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

VHS-Exkursion: 110 Jahre Behrensbau

Am Mittwoch, 30. August 2023, bietet die VHS Neuss eine exklusive Führung zum Behrensbau am Rheinufer in Düsseldorf an. Die Ausstellung „110 Jahre Behrensbau. Architektur und Geschichte" beleuchtet die wechselvolle Historie des Bauwerks und seinen Architekten Peter Behrens. Die Teilnahme kostet 5 €. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier.

Das vollständige Programm der VHS Neuss steht unter www.vhs-neuss.de zur Verfügung.