02.08.2023 - Start ins Berufsleben

Insgesamt neun Auszubildende haben heute ihre Berufsausbildung bei den Stadtwerken Neuss, der InfraStruktur Neuss AöR (ISN) und der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) begonnen. Sie lernen in drei bis dreieinhalb Jahren alles, was sie für ihre zukünftigen Berufe als Anlagenmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik und Berufskraftfahrer benötigen.

Nach einem gemeinsamen Frühstück mit ihren künftigen Fachausbildern, hießen die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz und Thomas Walkiewicz die Neuzugänge an ihrem ersten Arbeitstag herzlich willkommen. „Es ist uns sehr wichtig, jungen Menschen eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu ermöglichen und ihnen eine langfristige Perspektive zu bieten“, erklärt Stephan Lommetz. „Manche unserer Mitarbeitenden gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Deshalb bilden wir derzeit über den aktuellen Bedarf hinaus besonders viel aus. Wir hoffen, unsere Auszubildenden später als Fachkräfte im Unternehmen halten zu können, damit langjähriges Wissen der älteren Kolleginnen und Kollegen an den Nachwuchs weitergegeben wird.“

„Aus diesen Grund haben wir unter anderem zwei zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen“, ergänzt Thomas Walkiewicz. „Wir bilden erstmals in diesem Jahr nicht nur bei der InfraStruktur Neuss, sondern auch bei der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH Elektroniker für Betriebstechnik aus. Wir arbeiten hier in Kooperation mit der Westnetz GmbH, bei der ebenfalls ein Teil der Ausbildung stattfindet.“ Aktuell beschäftigen die Stadtwerke Neuss, die ISN und die AWL nun über 50 Auszubildende – so viel wie noch nie. Dabei legen die Unternehmen Wert auf ein modernes, zeitgemäßes Arbeitsumfeld. Dazu zählen helle und moderne Büroarbeitsplätze sowie hohe Arbeitsschutz- und Sicherheitsstandards mit modernster Arbeitstechnik im technischen Bereich, dem Fuhrpark und in den Freizeitanlagen. Die Stadtwerke bieten ihren Mitarbeitenden zudem die Möglichkeit, ihre Schwimmbäder mehrmals im Monat kostenfrei zu nutzen oder an Gesundheits- und Sportangeboten teilzunehmen.

Detaillierte Informationen zu allen Ausbildungsberufen im Konzern Stadtwerke Neuss sowie ihren Beteiligungs- und Schwestergesellschaften sind im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de abrufbar.