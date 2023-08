02.08.2023 - Umstellung von L-Gas auf H-Gas in 2025: Geräteerfassung beginnt

In diesen Tagen finden die meisten Neusser Haushalte, die mit Erdgas versorgt sind, ein wichtiges Schreiben der Stadtwerke Neuss in ihren Briefkästen. Das Unternehmen kündigt darin im Zuge der in 2025 stattfindenden Erdgasumstellung die ab Mitte August beginnende Erfassung aller Erdgasgeräte an. Hierfür werden Monteure im Auftrag der Stadtwerke unterwegs sein. Bei dem Erfassungstermin werden alle Geräte notiert, um festzuhalten, um welches Fabrikat es sich handelt, wie alt es ist und wie es umgestellt werden kann.

Ausgenommen sind die Ortsteile Hoisten, Weckhoven, Speck/Wehl und Helpenstein, die bereits im Juli 2021 auf H-Gas umgestellt wurden.

Der Hintergrund

Neuss wird – wie der größte Teil Nordrhein-Westfalens – derzeit mit dem überwiegend aus niederländischen und deutschen Quellen stammenden niederkalorischem L-Gas (low calorific gas) versorgt. Da die L-Gas-Bestände langsam, aber absehbar zurückgehen, stellt die Erdgasbranche die Versorgung auf das hochkalorische H-Gas (high calorific gas) um. Da H-Gas einen höheren Brennwert hat, müssen die Geräte technisch auf das andere Gas eingestellt werden.

Der zeitliche Rahmen

In dem jetzt anstehenden ersten Termin werden alle Geräte erfasst. In einem zweiten Termin werden die Geräte dann angepasst. Meist muss nur die Düse gewechselt oder der Brenner auf das neue Gas eingestellt werden. Da alle Erdgasgeräte in einem fest vorgeschriebenen Zeitraum umgestellt werden müssen, handelt es sich um eine große logistische Herausforderung, für die die Stadtwerke Neuss zusätzlich zertifizierte Fachfirmen beauftragt haben. „Es ist wichtig, dass diese Firmen Zutritt in die betroffenen Räumlichkeiten erhalten, um die Gasgeräte erfassen und später anpassen zu können“, so Florian Krah, Projektleiter Erdgasumstellung bei den Stadtwerken Neuss. Alle Informationen zur Erdgasumstellung in Neuss sind unter www.stadtwerke-neuss.de/erdgasumstellung abrufbar.