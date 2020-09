02.09.2020 - „Neusser JazzSommerNacht“ verschoben

Aufgrund der aktuellen Situation wird die für Freitag, 4. September 2020, geplante „Neusser JazzSommerNacht“ auf das Frühjahr verschoben. „Im vergangenen Jahr haben wir das Experiment gewagt und sind mit der Traditionsveranstaltung von der Alten Post zum Globe-Theater umgezogen. Die Resonanz und die Atmosphäre waren großartig. Wir hoffen, diese Stimmung im Frühjahr 2021 wieder schaffen zu können“, so Hans Ennen-Köffers, Leiter des Kulturforums Alte Post. Organisator Philipp van Endert hat – trotz der Verschiebung – gute Nachrichten: „Voraussichtlich sind im April/Mai alle Musikerinnen und Musiker dabei, die eigentlich am kommenden Freitag auf der Bühne stehen wollten.“

Dies sind das Pacific Organ-Trio aus dem Rheinland mit authentischen 60/70er Jahre–Klängen, das CoDaKu-Sextett mit einer jazzigen Mischung aus HipHop, Folk und Rock oder das André Krengel Trio mit Stimmungen von Latino über Swing bis Flamenco. Auch das Soleil Nikolsson Quintet hält seine Zusage aufrecht, bei der „Neusser JazzSommerNacht“ im Frühling zu spielen. Sein eigener Sound schwankt impulsiv und zugleich sensibel zwischen Jazz & Soul. Last but not least sind Thoroddsen, van Endert, Weiss und Entzian dabei. Das Aufeinandertreffen der beiden Ausnahmegitarristen Thoroddsen und van Endert wird mit Spannung erwartet.

Die letzten beiden Konzerte der Reihe „Blue In Green“ in diesem Jahr, nämlich „Malstrom“ am 29. Oktober 2020 und „Rupi“ am 12. November 2020, finden wie geplant unter Erhaltung der Hygienemaßnahmen und reduzierter Zuschauerzahl statt.