02.09.2020 - Smartphone-Hilfe

Heute können so viele Dinge mit dem Smartphone gemacht werden, weil sie komplexe, kleine Computer sind. Und da geschieht es nicht selten, dass einen die Geräte vor Probleme stellen, die man alleine nicht lösen kann. In der Smartphone-Hilfe beantwortet ein erfahrener Dozent der Volkshochschule Neuss individuelle Fragen und hilft beim allgemeinen Umgang mit dem Smartphone. Interessierte werden gebeten, ihr Android-Smartphone am Freitag, 11. September 2020, von 15 bis 16.30 Uhr mit in die Volkshochschule im Romaneum, Brückstraße 1 zu bringen. Eine Anmeldung ist unter vhs-neuss.de oder über das Servicetelefon der Volkshochschule 02131/904151 möglich.