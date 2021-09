02.09.2021 - Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung

Über ein Hilfekonzept für ältere Menschen in Neuss berät der Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 9. September 2021, 17 Uhr. Die Hauptziele der beabsichtigten und bereits eingeleiteten Maßnahmen sind die Erhaltung von Selbstständigkeit, Teilhabe und die Vermeidung von Einsamkeit im Alter. Außerdem werden sachkundige Bürgerinnen und Bürger verpflichtet und die Schriftführenden bestellt. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zur Unterbringung von wohnungslosen Frauen, dem Projekt „Energiesparcheck“ der Verbraucherzentrale. Das Gremium tagt im Ratssaal der Stadt Neuss, die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Karlheinz Kullick.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an imke.kronhof@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 02.09.2021, Kro)