02.09.2021 - Doppelpack im Museum

Sonntag ist Museumstag! Hierzu schickt das Clemens Sels Museum Neuss am kommenden Sonntag, 5. September 2021, 11.30 Uhr, die großen und kleinen Besucher und Besucherinnen auf eine spannende Zeitreise in das römische Novaesium.

Im Workshop für Kinder dreht sich alles rund um die Speisen und Heilpflanzen der antiken römischen Küche und begeistert kleine Römer-Fans. Der 90minütige Workshop kostet pro Kind vier Euro, der Eintritt ist – wie an jedem ersten Sonntag im Monat - frei. Parallel dazu geht es mit Kunstvermittler Jost Auler durch die aktuelle Sonderausstellung „INTER NATIONES“: Wer waren die Menschen, die vor 2000 Jahren in der römischen Garnison Novaesium lebten und woher kamen sie? In der Führung erfahren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen alles Wissenswerte über das römische Leben vor über 2000 Jahren. Um 13 Uhr heißt es „Melting Pot Novaesium“. Auf einem spannenden Rundgang mit verschiedenen Schwerpunktthemen entdecken die Besucher und Besucherinnen die aktuelle Sonderausstellung. Die kurzweiligen Führungen dauern jeweils 60 Minuten und kosten ebenfalls vier Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist erforderlich und auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder dienstags bis samstags, 11 bis 17 Uhr, sowie sonntags, 11 bis 18 Uhr, telefonisch unter 02131/904141 möglich. Auf beiden Wegen sind auch Informationen über die aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln erhältlich.

