02.09.2021 - Frauke Dannert - Entlang der Fenster und Spiegel

Noch bis Sonntag, 5. September 2021 kann die Sonderausstellung „Frauke Dannert - Entlang der Fenster und Spiegel“ im Feld-Haus – Museum für populäre Druckgrafik besucht werden. Zur Finissage wirft Kuratorin Romina Friedemann am kommenden Sonntag um 14 Uhr in ihrer Führung einen besonderen Blick auf das filmische Schaffen der Kölner Künstlerin.

Frauke Dannert knüpft durch das Medium Papier an die Sammlung Populärer Druckgrafik des Feld-Hauses an und korrespondiert zugleich mit ihren Bildwelten thematisch mit dem Museumsstandort und dessen Gesamtkonzept von Architektur und Landschaft. Die 60-minütige Führung kostet vier Euro pro Person, der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich.

Aktuelle Informationen über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln erhalten die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141.



(Stand: 02.09.2021, Kro)