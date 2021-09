02.09.2021 - Mobile Open Days

Im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit veranstaltet die Stadt Neuss zusammen mit „Neuss elektrisch“ die „Mobile Open Days“. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September 2021, kann hier auf dem Freithof angeschaut und getestet werden, wie moderne urbane Mobilität funktionieren kann. Am Freitag, 18 Uhr, lädt Bürgermeister Reiner Breuer zu einer „After Hour Mobile Open Days“ am Schwatte Päd, Sebastianusstraße 1, ein. Alle Bürger und Bürgerinnen sind herzlich willkommen.

„Nachhaltige Mobilität und Elektrifizierung gehören zusammen“, weiß Breuer zu berichten. Daher ist Breuer auch Schirmherr der von Marc Pesch organisierten Veranstaltung „Neuss elektrisch“. In diesem Jahr wird „Neuss elektrisch“ im Kontext der „Mobile Open Days“ stattfinden. Hier können Besucher und Besucherinnen nicht nur bei verschiedenen Neusser Händlern anschauen und sogar selbst testen, welche Möglichkeiten die Elektromobilität inzwischen bietet, sie erhalten auch bei zahlreichen Akteuren Informationen darüber, wie nachhaltige Mobilität funktioniert und organisiert werden kann.

Auf der Veranstaltung, die am Freitag, den 3. September 2021 von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, den 4. September 2021 von 11 bis 17 Uhr auf dem Freithof und teils auf der Sebastianusstraße stattfinden wird, werden die Besucher unter anderem von den Stadtwerken Neuss begrüßt. Diese warten sowohl mit Informationsangeboten als auch mit Fahrzeugen aus ihrer Elektro-Flotte (ausschließlich am Samstag, 04.09.) auf. Anlässlich der der Mobile Open Days ist die Fahrt mit den Stadtwerke-Linien am Samstag zudem kostenfrei.

Die beiden lokalen Sharing-Anbieter bieten auf einem abgesteckten Übungsparcours die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge ‚in die Hand zu nehmen‘ und zu erleben. Bei den lokalen Rad- und Autohändlern kann auf- und einsteigen werden, um sich nicht nur über die Vorzüge und Besonderheiten von Lastenrädern, Pedelecs und Elektro-Pkw zu informieren, sondern diese unmittelbar selbst zu testen. Als wichtige Partner sind zudem die Verkehrswacht und die Polizei des Rhein-Kreises dabei.

Ein weiteres Highlight gibt es auf der Sebastianusstraße, wo noch bis März 2022 ein Verkehrsversuch zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt stattfinden wird. Hier stehen am Samstag, 4. September 2021, zahlreiche Streetfood-Trucks und eine kleine Showbühne. Die Streetfood-Anbieter präsentieren Speisen mit Zutaten aus heimischem Anbau. So gibt es tolle Dry-Aged-Burger, „Cheesecake“, Waffeln, Eis, Salat-Bowls und herzhafte kölsche Spezialitäten. Hochwertige Weine und Cocktails runden das Angebot ab. Zudem gibt es regelmäßige Kochshows auf einer Showbühne mit Koch Volker Koppenhagen, der auf dem Neusser Wochenmarkt einkaufen und die Zutaten direkt vor Ort verarbeiten wird.

Abgerundet wird das Veranstaltungsprogramm von einer Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion am Samstag, 4. September 2021, ab 13 Uhr im Zeughaus. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Reiner Breuer sprechen hier die renommierten Verkehrsexperten Prof. Dr. Heiner Monheim, Prof. Dr. Helmut Holzapfel und Prof. Dr. Hartmut Topp zu den Themen einer modernen, urbanen Mobilität. Anschließend findet eine Podiumsdiskussion mit den Referenten und lokalen Mobilitätsakteuren statt, die sich etwa mit den notwendigen (verkehrlichen) Veränderungen und der Rolle der unterschiedlichen Akteure befassen wird.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Der Zutritt zum Zeughaus ist ausschließlich genesenen, geimpften oder getesteten Personen vorbehalten. Ein entsprechender Nachweis ist vor Ort vorzuzeigen.

(Stand: 02.09.2021, Spa)