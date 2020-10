02.10.2020 - Gestaltungskonzept Ortsmittelpunkte

Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort im Rahmen des Gestaltungskonzeptes für die Ortsmittelpunkte im Neusser Süden online beteiligen. Dieses Angebot richtet sich an die Einwohnerinnen und Einwohner aller südlichen Ortsteile mit mehr als 2000 Einwohnern und auch an die jener Ortsteile, in denen die Stadtteilspaziergänge bereits stattgefunden haben.

Bei der Entwicklung von möglichen Maßnahmen und Projekten ist das Expertenwissen der Anwohnerinnen und Anwohner zu ihrem Wohnort gefragt. Ihre Vorschläge, Ideen oder Kritik können sie mithilfe einer interaktiven Karte auf www.buergerbeteiligung.de/ortsmittelpunkte-neuss mitteilen. Dabei stehen Themen wie beispielsweise die Gestaltung und Pflege der öffentlichen Räume, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Stärkung der Ortsidentität im Vordergrund. Eine Teilnahme ist vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2020 möglich.

Die Bürgerbeteiligung im Rahmen des Gestaltungskonzeptes für die Ortsmittelpunkte im Neusser Süden wurde im Herbst 2019 in Form von Stadtteilspaziergängen in den Ortsteilen Gnadental, Reuschenberg, Rosellerheide, Weckhoven und Uedesheim begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Format dieses Jahr für die anderen Ortsteile nicht fortgesetzt werden.



(Stand 02.10.2020, Stgl)