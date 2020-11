02.11.2020 - Clemens Sels Museum bietet spannende Online-Angebote

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu bekämpfen, sieht die Coronaschutzverordnung des Landes die Schließung der Museen in NRW vor. Daher bleiben ab Montag, 2. November 2020, das Clemens Sels Museum Neuss und alle seine Dependancen geschlossen.

Online stellt das Museum, Am Obertor, aber weiterhin viele spannende Inhalte rund um seine Sammlungen und Ausstellungen bereit. Bis zum 15. November läuft ein Gewinnspiel zur digitalen Sammlung unter dem Stichwort „Lieblingsobjekt“. Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Website unter www.clemens-sels-museum-neuss.de hinterlegt.

Auch für Kinder und Familien gibt es ein besonderes Online-Angebot: Auszüge aus dem aktuellen Kinderaudioguide zur laufenden Sonderausstellung „Fisch Land Fluss. Eine Zeitreise durch die Fischereigeschichte am Niederrhein“ sind auf der Museums-Website abrufbar.

Über viele weitere Aktivitäten informiert das Clemens Sels Museum Neuss seine Besucherinnen und Besucher auch während der Schließungszeit stets aktuell auf www.clemens-sels-museum-neuss.de und auf seinen Social-Media-Kanälen.

(Stand: 02.11.2020/Bu)