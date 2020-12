02.12.2020 - Nachrichten zur Statistik

Die Bevölkerungszahl der Stadt Neuss lag im August 2020 bei insgesamt 159.638 Menschen. Dies geht aus den jetzt veröffentlichten Zahlen der Abteilung für Statistik und Stadtforschung des Amtes für Wirtschaftsförderung hervor. Demnach lebten im August 2020 159 Personen mehr in Neuss als im Vormonat. Im Vergleich zum August 2019 wohnten jedoch 84 Menschen weniger im Stadtgebiet. Die höchsten Bevölkerungsgewinne verzeichneten die Stadtteile Holzheim (+38), Vogelsang (+25), die Innenstadt (+21) und Rosellen (+18). Die größten Verluste wurden in den Stadtteilen Furth-Süd (-27), Augustinusviertel (-11), Reuschenberg (-7) und Pomona (-6) erfasst. Der Ausländeranteil betrug 16,5 Prozent.

Die Entwicklungen des Arbeitsmarktes sind vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt. Belief sich die Gesamtzahl der Arbeitslosen im August 2019 noch auf 5.658 Personen, lag sie im August 2020 mit 7.097 Personen insgesamt deutlich höher. Dies entspricht einem Anstieg von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit März 2020 ist die Gesamtzahl der Arbeitslosen kontinuierlich gestiegen, die Quote der Stadt Neuss im Regionalvergleich lag im August 2020 bei 8,4 Prozent.

Weitere Zahlen und detaillierte Übersichten finden Sie in den Nachrichten zur Statistik, Ausgabe August 2020.





(Stand: 02.12.2020, Kro)