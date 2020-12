02.12.2020 - Spanisch online lernen mit der Volkshochschule

Die Volkshochschule Neuss bietet im Dezember an drei Terminen die Möglichkeit Spanisch mit der Muttersprachlerin Eva Coma-Miralles online zu erlernen. Die Kurse dienen zur Überbrückung des momentan nicht stattfindenden Präsenzunterrichtes, Sprachkenntnisse auf A2 Niveau können so in kleiner Runde gepflegt werden. Es werden kurze Texte gelesen, Videos angeschaut und Vokabeln und grammatikalische Konstruktionen besprochen. Übungen zu Alltagssituationen runden das Angebot ab. Die Onlineveranstaltungen finden jeweils montags, am 7., 14. und 21. Dezember 2020, von 18.30 bis 20 Uhr statt. Anmeldungen sind ab sofort online unter www.vhs-neuss.de oder per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de möglich.





(Stand: 02.12.2020, Kro)