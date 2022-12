02.12.2022 - Banner zum Internationalen Tag des Ehrenamtes

Am Montag, den 5. Dezember 2022, ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Ab sofort hängt als sichtbares Zeichen ein Banner am Rathaus. Die Stadt Neuss dankt damit allen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern für ihren Einsatz zum Wohle ihrer Mitmenschen.

Mehr denn je verdient das Ehrenamt Anerkennung und Wertschätzung in unserer heutigen Gesellschaft. Menschen, die neben ihrem Alltag anderen helfen, verdienen höchste Anerkennung. Viele Bereiche des Lebens wären ohne die vielen helfenden Hände nicht mehr möglich.

Wer das gesellschaftliche Miteinander in Neuss aktiv mitgestalten möchte, findet eine Vielzahl von Organisationen, die sich über neue Mitstreiter freuen. Was Sie dort tun können? Alten Menschen etwas vorlesen, Schüler*innen bei den Hausaufgaben helfen, eine Jugendfreizeit begleiten oder kleine Patient*innen in der Kinderklinik aufmuntern. Die Möglichkeiten, sich einzusetzen, sind unbegrenzt! Bei der Suche nach dem richtigen Ehrenamt hilft Ihnen die Freiwilligenzentrale Neuss: https://www.freiwilligenzentrale-neuss.de/ Die Mitarbeiter*innen mit Sitz im Meererhof, Ladenlokal 20, freuen sich über aufgeschlossene Menschen, die eine sinnvolle Aufgabe suchen.

„Ehrenamtskarte NRW“ seit November auch als App

Die Stadt Neuss würdigt ehrenamtlich engagierte Neusser*innen zudem mit der Ehrenamtskarte. Diese ist seit dem 01. November 2022 auch über eine neue App abrufbar. Sie kann dort beantragt oder verlängert werden, ein schriftlicher Antrag ist somit nicht mehr notwendig. In der App können Vergünstigungen und Sonderaktionen jederzeit abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.engagiert-in-nrw.de/app-zur-ehrenamtskarte-nrw

(Stand 03.12.2022)