03.01.2020 - Gasrohrverlegung auf der Bahnhofstraße

... wegen Gasrohrverlegearbeiten auf der Bahnhofstraße in Neuss-Holzheim zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Durch die notwendige halbseitige Sperrung in der Nähe zum Bahnübergang wird eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Grefrath/Autobahn eingerichtet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Holzheim wird ebenso wie der Busverkehr in diese Richtung über den Kreitzweg geführt. Umleitungen sind eingerichtet. Auf den Umleitungsstrecken ist ein Halteverbot notwendig.