03.01.2022 - Vertrag mit Stephan Lommetz verlängert

Stephan Lommetz wird auch in den kommenden Jahren als Vorsitzender der Geschäftsführung an der Spitze der Stadtwerke Neuss stehen. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH hat den Ende 2023 auslaufenden Vertrag mit dem 62 Jahre alten Diplom-Kaufmann in der Dezembersitzung um weitere fünf Jahre verlängert.

„Über alle Geschäftsfelder und unter teils schwierigen Marktbedingungen haben sich die Stadtwerke Neuss in den vergangenen Jahren sehr gut weiterentwickelt. Diese erfreuliche Entwicklung trägt maßgeblich die Handschrift von Stephan Lommetz. Im Aufsichtsrat der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH waren wir deshalb einstimmig der Meinung, ein Zeichen setzen zu wollen und haben den Vertrag mit Herrn Lommetz vorzeitig verlängert“, erklärten die Aufsichtsratsvorsitzenden Marc Vanderfuhr und Bürgermeister Reiner Breuer.

„Die Stadtwerke stehen in bewegten Zeiten vor einem großen Transformationsprozess. Ich freue mich, diesen Prozess mit unserem Team auch weiter zu gestalten und umzusetzen“, sagte Stephan Lommetz zu seiner Vertragsverlängerung.

Stephan Lommetz ist seit Juni 2001 für die Stadtwerke Neuss tätig, zunächst als kaufmännischer Leiter. Seit November 2003 ist er Geschäftsführer der damals neu gegründeten Tochter-Gesellschaft Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH (NBE). Stephan Lommetz rückte 2009 in die Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss GmbH und Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH auf. Zum 1. Juni 2016 hatte er den Vorsitz der Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss-Gesellschaften übernommen.