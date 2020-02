03.02.2020 - Ehrungen bei der Feuerwehr Neuss

Sechs Feuerwehrmänner der Feuerwehr Neuss wurden mit dem Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Thomas Stock, Sascha Püttschneider, Marcel Boas, Andreas Roß, Florian Cöllen und Sebastian Neuß waren im Dezember 2017 maßgeblich an der Rettung zweier verunglückter Kameraden aus einem brennenden und völlig verqualmten Keller beteiligt, in dem beide bewusstlos geworden waren. Verliehen wurde die Auszeichnung von Helmut Probst, Inspekteur der Feuerwehr des Landes Nordrhein-Westfalen „in Würdigung der besonders mutigen und entschlossenen Hilfeleistung im Einsatz“.

Außerdem wurde ihnen und ihren Kameraden Klaus Mund, Sascha Lüttgen, Michael van Kempen, Sebastian Neuß, Peter Kelm, Sascha Hoffmann, René Königstein und Marc Kremers die Ehrennadel in Bronze durch den Verband der Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss e.V. verliehen. Die Auszeichnung nahm der stellvertretende Kreisbrandmeister Heinz-Dieter Abels „in Anerkennung für besondere Verdienste um das Feuerlöschwesen“ vor.

Geehrt wurden zudem die Jubilare der Feuerwehr Neuss. 25 Jahre im Dienst sind Manfred Bieniek, Stefan Richartz, Thomas Stock und Everhard von Groote. Auf 35 Jahre kommen Bernd Ermbter, Thomas Hofer und Frank Krieger. Dietmar Fechner und Wilfried Wißkirchen sind seit 40 Jahren bei der Feuerwehr Neuss. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Hermann-Josef Nowak und Heinz-Joachim Pälmer geehrt. Auf sogar 60 Jahre kommen Heinz-Josef Büttgen, Willi Kammerich, Franz-Josef Mausberg und Günter Rick.