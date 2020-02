03.02.2020 - Neues Programm zum Semesterstart der VHS

... in Kombination, Yoga für Sportlerinnen und Sportler, Portraitfotografie und Smartphone-Kurse – das neue Programm der Volkshochschule ist vielfältig und von bewährter Qualität. Es birgt aber auch viele Bildungsangebote die überraschen und neue Perspektiven aufzeigen. 2020 wird ein spannendes Jahr für alle Neusserinnen und Neusser, die an Kursen der Volkshochschule Neuss teilnehmen. Das zumindest verspricht ein Blick in das neue Programmheft, welches seit Dezember überall in Neuss ausliegt. „Wir konnten viele neue Kurse und Veranstaltungen für das kommende Semester konzipieren“, so Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss. „Dabei bildet unser Programm die gewohnte Vielfalt ab, wir haben aber auch Themenschwerpunkte gesetzt.“

Entsprechend der gesellschaftlichen Diskussion zu Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit und der Energiewende hat die VHS gleich zu Beginn des Semesters am Mittwoch, 12. Februar 2020, Dr. Michael Kopatz eingeladen. Kopatz – bekannt aus Funk und Fernsehen – hat gerade ein neues Buch mit dem provokanten Titel „Schluss mit der Ökomoral“ veröffentlicht. Als Umweltwissenschaftler und Soziologe fordert er, dass - vergleichbar dem Rauchverbot im Kneipen - auch Regeln für ein nachhaltiges Leben per Gesetz getroffen werden müssten. „Seine Thesen laden sicher zu regen Diskussionen ein“, meint Batzel und weist darauf hin, dass die VHS zu diesem Schwerpunktthema auch Exkursionen anbietet. Die führen beispielsweise in den Tagebau Hambach, wo die Produktion, die Arbeitsabläufe und die Bemühungen um Renaturierung des Abraumgebiets gezeigt werden oder auch in den Hambacher Forst, wo ein Naturführer erklärt, welche Bedrohungen der Flora und Fauna durch eine Abholzung gedroht hätten. „Wer sich nach den Exkursionen weiter zu dem Thema austauschen möchte, ist am Dienstag, 16. Juni 2020, herzlich zu einer Diskussionsveranstaltung mit Klimaprofis eingeladen. Hier wird die Frage diskutiert, wie die zukünftige, nachhaltige Energie-Infrastruktur aussehen könnte“, so Batzel. Auch Timm Koch, der gerade das Buch „Das Supermolekül“ veröffentlicht hat, wird in der VHS erwartet: Liegt im Wasserstoff die Lösung für die globalen Energieprobleme?

Neben diesem Programmschwerpunkt spiegelt das Angebot der VHS weitere Topthemen des Jahres wider: So findet der „Studientag Musik“ mit Frau Professor Dr. Ute Büchter-Römer passend zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven statt, VHS-Teilnehmenden können passend zum Thema eine Exkursion zum Beethovenhaus buchen.

Wie immer richtet sich das VHS Programm aber auch an diejenigen, die sich auf den unterschiedlichsten Gebieten weiterbilden wollen. „Rechnen für den Alltag“ ist ein solches Angebot: „Neben den Grundrechenarten ist der Bedarf vor allem nach Kursen groß, die Prozentrechnung und Dreisatz noch einmal auffrischen,“ berichtet Michael Rotte, der die Grundbildung an der Volkshochschule plant. Außerdem steigt die Nachfrage nach Deutschkursen auf einem hohen Niveau: viele Menschen mit Migrationshintergrund wünschen auch nach den Integrationskursen weiterführende Deutschkurse, um individuell passende Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze finden zu können. Um den Weg dorthin zu unterstützen, bietet die VHS Neuss seit Beginn des Jahres die Beratung zur beruflichen Entwicklung an. Bei diesem Förderprogramm des Landes NRW können alle Neusserinnen und Neusser ein Einzelcoaching bei beruflicher Neu- und Umorientierung in Anspruch nehmen. „2019 konnten wir zwei bereits erfahrene Mitarbeiter weiterbilden, sodass wir nun diese kostenlosen, neunstündigen Beratungsangebote in unser Programm aufnehmen können,“ erklärt Batzel.

Und selbst im Fremdsprachenangebot der VHS gibt es viel Neues: „In der Küche finden immer die besten Gespräche statt – diese Erfahrung wollen wir nutzen, um Menschen an die Französische Sprache heranzuführen,“ so Annette Kreiner-Hippenstiel. Die Fachbereichsleiterin für Fremdsprachen musste lange nach einer Lehrkraft suchen, die qualifiziert ist, sowohl Kochkurse als auch Französisch zu unterrichten. Immer am letzten Donnerstag im Monat kann nun mit einem Küchenmeister französisch gekocht werden – und dabei möglichst auf Französisch miteinander geplaudert werden. „Das klappt bei manchen fließend und bei manchen mehr mit Hand und Fuß,“ so Kreiner-Hippenstiel. Immer aber sei die Stimmung fröhlich und das Essen am Ende lecker.

Die Bildungsangebote der VHS sind online buchbar. Die Homepage wurde 2019 überarbeitet und ist kundenfreundlich und informativ gestaltet, zu finden unter www.vhs-neuss.de. Das neu gestaltete Programmheft der VHS liegt überall im Stadtgebiet aus. Fragen zur Anmeldung und weitere Informationen sind telefonisch unter 02131/904151 oder per WhatsApp-Nachricht an 0172/2687307 abrufbar.