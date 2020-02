03.02.2020 - „Neusser Loge“ im kroatischen Nationaltheater in Rijeka

Das kroatische Nationaltheater in Rijeka verfügt jetzt über eine „Neusser Loge“. Die neu geschaffene Loge im schmuckvollen Theater besichtigte der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer anlässlich des Festaktes zur Eröffnung des ganzjährigen umfangreichen Programms, mit dem sich Rijeka in diesem Jahr als „Kulturhauptstadt Europas“ präsentiert.

Um die Partnerstadt von Rijeka aktiv bei der Ausrichtung der Kulturhauptstadt Europas zu unterstützen hatte Breuer die Idee, eine der renovierungsbedürftigen Logen des historischen Theaters, in dem unter anderem Bilder von Gustav Klimmt die Decke zieren, mit geringen Mitteln der Stadt Neuss wieder Instand zu setzen. Auf der Eingangstüre einer frisch renovierten Loge des Theaters ist nun ein Signet mit der Aufschrift „Von der Stadt Neuss renovierte Loge“ angebracht.

„Mir ist der Austausch unserer Partnerstädte im Bereich der Kultur, des Sports und der Schulen besonders wichtig“, unterstreicht Breuer auch sein persönliches Engagement für die Städtepartnerschaften. Auch mit kleinen Beiträgen zur Völkerverständigung könne man sich wirksam für ein friedfertiges Europa der Zukunft einsetzen, so der Bürgermeister.

Bei den mit viel Kreativität durchgeführten Feierlichkeiten traf Breuer in der bunt geschmückten Partnerstadt auch auf seinen Amtskollegen Vojko Obersnel, den er für Ende April zu einem Gegenbesuch nach Neuss einlud, um gemeinsam mit Vertretern der russischen Partnerstadt Pskow das 30-jährige Bestehen der Partnerschaften gebührend zu feiern.

Bei diesen Feierlichkeiten soll der Künstleraustausch aller drei Städte einen weiteren Höhepunkt im „Kulturforum Alte Post“ erleben: Vom 25. April bis 14. Mai werden unter dem Titel „Stadt und Transformation“ Werke von Künstlerinnen und Künstlern aller drei Städte gezeigt. Im August wird diese Ausstellung dann in einer angesehenen Galerie in Rijeka ausgestellt, die Breuer ebenfalls besuchte. Neben der gemeinsamen Ausstellung hat die Stadt Neuss zum Bestehen der 30-jährigen Partnerschaft möchte die Stadt Neuss zudem ein Sinnbild für die jeweilige Städtepartnerschaft kreieren lassen. Hierfür wurden junge Künstlerinnen und Künstler aufgefordert, ihre Entwürfe einzureichen. Die Siegerehrung der besten drei Einreichungen ist ein zweiter Höhepunkt des Festaktes im April.