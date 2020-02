03.02.2020 - Unterausschuss Kinder

... ist Tagesordnungspunkt der nächsten Sitzung des Unterausschusses Kinder. Das Gremium tagt am Mittwoch, 12. Februar 2020, um 17 Uhr im Weitzzimmer des Neusser Rathauses (Raum U.214/217), Markt 2. Weitere Themen sind die Sachstände der Kinderspielplatzprogramme ab 2017, die Errichtung einer Abgrenzung an der Bolzwiese Nierspark in Neuss-Derikum und der Bau eines Heimat-Spielplatzes. Die Leitung hat die Ausschussvorsitzende Susanne Benary.