03.02.2021 - Schulausschuss tagt

Über Maßnahmen zur Berufsorientierung berät der Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 9. Februar 2021, um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Ergebnis der Anmeldungen für Grundschulen für das Schuljahr 2021/2022, Maßnahmen in Schulen zum Umgang mit der Pandemie und ein Bericht der Verwaltung zur Digitalisierung und Breitbandausbau. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Ralph-Erich Hildebrandt.

Da die epidemische Lage derzeit keine Präsenzsitzungen erlaubt, finden Ausschüsse in Form von Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Despina Kosmidou per E-Mail an despina.kosmidou@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können Sie im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de einsehen.





(Stand 02.02.2021/Stgl)