03.02.2022 - Bauausschuss

Mit der Sanierung der Fahrbahn auf der Wiesenstraße und der Nachrüstung von Bushaltestellen mit taktilen Elementen (Maßnahmenpaket für das Förderprogramm 2023) beschäftigt sich der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 17 Uhr. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen und diverse Sanierungsmaßnahmen sowie Mitteilungen der Verwaltung zu Sachstandsberichten über den Marienkirchplatz und eine Baustellenübersicht des Jahres 2021. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Axel Stucke.

Die Sitzung findet als Hybrid-Veranstaltung statt, interessierte Bürgerinnen und Bürger können aufgrund der aktuellen Corona-Lage nur via Zoom an der Sitzung teilnehmen. Eine Anmeldung per E-Mail an ismail.yavuz@stadt.neuss.de ist erforderlich, die Zugangsdaten werden im Anschluss verschickt. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem unter https://ris-neuss.itk-rheinland.de/sessionnetneubi/si0057.asp?__ksinr=5888 abrufbar.

(Stand: 03.02.2022, Kro)