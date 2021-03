03.03.2021 - Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung

Über die Fortführung der Maßnahmen zur Stützung der Gastronomie in der Corona-Pandemie berät der Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 10. März 2021, 17 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem die Vermarktung des zweiten Teilgebietes der Klimaschutzsiedlung Blausteinsweg und aktuelle Entwicklungen des Neusser Grundstückmarktes.

Da die epidemische Lage derzeit keine Präsenzsitzungen erlaubt, finden Ausschüsse in Form von Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an gudrun.henze@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 03.03.2021)