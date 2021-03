03.03.2021 - Jugendhilfeausschuss tagt

Über die einrichtungsscharfe Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 berät der Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 11. März 2021. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem der Sachstand des Projekts „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinste beginnt“ sowie ein Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in der Kindertagesbetreuung. Da die epidemische Lage derzeit keine Präsenzsitzungen erlaubt, finden Ausschüsse in Form von Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an natalie.schoofs@stadt.neuss.de anmelden und erhalten dann einen Link sowie die Zugangsdaten zur Sitzung. Die Sitzungsunterlagen sind im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de verfügbar.





(Stand:03.03.2021, Stgl)