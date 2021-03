03.03.2021 - Kunstförderpreiswettbewerb 2021

Auch 2021 fördert die Stadt Neuss wieder junge Künstlerinnen und Künstler der Sparten Musik und Darstellende Kunst. Der Kunstförderpreis 2021 ist in beiden Bereichen mit je 3.000 Euro dotiert, Bewerbungsformular können noch bis zum 30. Juni 2021 per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131/904101 beim Kulturamt der Stadt Neuss angefordert werden.

Bewerberinnen und Bewerber sollten eine Hochschule, Fachhochschule oder diesen vergleichbare Schulen besuchen oder mit Erfolg absolviert haben. In Ausnahmefällen können auch ein Autodidaktinnen und -didakten gefördert werden. Besonders förderungswürdig sind Auslandsaufenthalte und Studien bei international renommierten Lehrerinnen und Lehrer. Die Preisträgerinnen und Preisträger sollen außerdem aus Neuss kommen, in Neuss ansässig sein oder einen wesentlichen Teil ihrer künstlerischen Ausbildung in Neuss absolviert haben und nicht älter als 35 Jahre sein, es sei denn, dass sie sich an einer Hochschule für Musik, Darstellende Kunst oder einer vergleichbaren Hochschule in Aus- und Fortbildung befinden.

Zunächst werden sich die Bewerberinnen und Bewerber live einer Fachjury stellen, die eine Empfehlung ausspricht. Auf Grundlage dieser Empfehlung entscheidet der Kulturausschuss über die Vergabe der diesjährigen Kunstförderpreise.



(Stand: 03.03.2021)