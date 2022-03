03.03.2022 - Fakten – Geschichte – Kurioses

Das Stadtarchiv Neuss, Oberstraße 15, beteiligt sich kommenden Samstag, 5. März 2022, am 11. bundesweiten „Tag der Archive“ digital und öffnet zudem für alle Interessierten die Türen des traditionsreichen Hauses. Die Archivare und Archivarinnen laden dazu ein, ihre Arbeit an der Erhaltung wichtigen Kulturguts kennenzulernen oder wiederzuentdecken und dabei neue Eindrücke aus der reichhaltigen historischen Überlieferung der Stadt Neuss zu gewinnen. Zwischen 11 und 16 Uhr gibt es stündlich spezielle Führungen zum diesjährigen Motto „Fakten – Geschichte – Kurioses“. Parallel können alle Bürger*innen digital über www.stadtarchiv-neuss.de und auf Facebook Geschichte(n) abrufen und von zuhause aus studieren. In den knapp 5.000 Regalmeter umfassenden Archivalien des Stadtarchivs gibt es neben spannenden Fakten so manches kuriose Fundstück zu entdecken.

Gerade in einer Zeit, in der Verschwörungstheorien, Propaganda und politisch motivierte Fehlinformationen Hochkonjunktur haben, verweisen die Archive als zentrale Gedächtniseinrichtungen auf die Bedeutung historischer Quellen und belegbarer Fakten für die Interpretation der Geschichte und das Verständnis der Gegenwart. Mit der Sicherung und Bereitstellung authentischer Informationen haben die Archive eine grundlegende Funktion in jedem freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen. Deshalb werden am ersten Wochenende im März in ganz Deutschland wieder viele hundert Archive dem Aufruf des VdA folgen und ihre Häuser digital und vor Ort zum „Tag der Archive“ präsentieren.

Das Stadtarchiv Neuss bietet in diesem Jahr Führungen an, bei denen den Besucher und Besucherinnen unter anderem Pergamenturkunden, faktenreichen Ratsprotokolle, Zufallsfunde aus der Restaurationsarbeit, ungewöhnliche Stadtansichten und Fotos aus dem Bildarchiv begegnen. Themen sind etwa Neuss und die Hanse, der Einbruch des Fetzers ins Neusser Rathaus, der Weltmeisterringer Jakob Koch und das Fährunglück von Uedesheim 1947.

Für eine der Führungen, die jeweils zur vollen Stunde angeboten werden, bittet das Stadtarchiv um vorherige Anmeldung telefonisch unter 02131/904250 oder per E-Mail an stadtarchiv@stadt.neuss.de. Gerne werden auch Anmeldungen kleiner Gruppen von bis zu 10 Personen angenommen. Für den Besuch des Archivs gelten die 2G-Regel und die Maskenpflicht.

Das vollständige Programm des Stadtarchivs Neuss am „Tag der Archive“ und das digitale Angebot sind unter www.stadtarchiv-neuss.de und unter www.facebook.com/Stadtarchiv-Neuss erhältlich.

(Stand: 03.03.2022/Spa)