03.03.2022 - Pianist Pavel Kolesnikov im Zeughaus

Der Pianist Pavel Kolesnikov ist bekannt für seine außergewöhnlichen konzeptionellen Ideen. Für sein Konzert im Zeughaus Neuss, Markt 42-44, am Sonntag, 6. März 2022, 11 Uhr, hat er sich eine ganz besondere Zusammenstellung überlegt. Er verbindet französische Musik um 1900 im Sinne von Marcel Proust mit einer späten Schubert-Sonate, die diese hochartifizielle Atmosphäre umklammert und eine seltsam stimmige Symbiose entstehen lässt.

Der in London lebende Pianist Pavel Kolesnikov wurde in Sibirien geboren. Er studierte zehn Jahre lang sowohl Klavier als auch Geige, bevor er sich ausschließlich auf das Klavierspiel konzentrierte. Er studierte am Moskauer Staatskonservatorium bei Sergei Dorensky, am Royal College of Music in London bei Norma Fisher und an der Chapelle Musicale Reine Elisabeth in Brüssel bei Maria João Pires, dank einer großzügigen Unterstützung unter anderem von der Royal College of Music Scholarship Foundation und der Hattori Foundation. Pavel Kolesnikow wurde mit der Milstein-Medaille ausgezeichnet, ist RCM Benjamin Britten Piano Fellow und war von 2014 bis 2016 Mitglied der BBC Radio 3’s New Generation Artists. 2012 sorgte Kolesnikov beim Internationalen Honens-Klavierwettbewerb für Aufsehen, als er einen der bedeutendsten Klavierpreise der Welt mit nach Hause nahm. Pavel Kolesnikow wird vom Publikum gefeiert für seine fantasievolle, zum Nachdenken anregende Programmgestaltung, die neue, oft unerwartete Perspektiven auf bekannte Stücke bietet.

Tickets für die Zeughauskonzerte gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline 02131/52699999 oder im Internet.

Für den Besuch des Konzerts gilt die 2G-Regel. Beim Zutritt in das Zeughaus wird der Impf- oder Genesenenstatus überprüft. Benötigt werden ein entsprechendes Zertifikat und der Personalausweis. Während des gesamten Aufenthalts im Zeughaus ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend, eine FFP2-Maske wird empfohlen. Weitere Informationen zu Terminen, Tickets und Zutrittsvoraussetzungen sind auf online unter www.zeughauskonzerte-neuss.de erhältlich.

(Stand: 03.03.2022)

