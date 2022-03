03.03.2022 - Schützengeschichte(n)

Das Joseph-Lange-Schützenarchiv beteiligt sich am Sonntag, 6. März 2022, am alle zwei Jahre bundesweit durchgeführten Tag der Archive. Passend zum Rahmenthema „Fakten – Geschichte – Kurioses“, das vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) vorgegeben ist, präsentiert das Archiv in den Räumen des Rheinischen Schützenmuseums an der Oberstraße zwischen 11 und 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen und einer Ausstellung.

Malaika Winzheim, die neue Leiterin des Schützenarchivs, stellt um 11.30und 14.30 Uhr bei einem Rundgang durch das Museum Schützenfestplakate vor, bei denen sich in ganz besonderer Weise Schützengeschichte und politische Geschichte verbinden. So verweist etwa das Schützenfestplakat von 1939 auf das einzige Schützenfest in Neuss, das zwar begonnen, aber am zweiten Tag abgebrochen wurde – der nahende Kriegsbeginn verhinderte, dass ein neuer Schützenkönig ermittelt wurde.

In einer Führung um 12.30 und 15.30 Uhr beschreibt Museumsleiterin Dr. Britta Spies wie eine Sammlung entsteht. Geerbt, gefunden, geliehen oder geschenkt – die Dinge finden auf sehr unterschiedliche Art und Weise den Weg ins Archiv.

Die extra für diesen Tag erarbeitete Sonderausstellung „Schützengeschichte(n)“ präsentiert Archivalien, Fotos und Objekte, mit denen sich ganz besondere Geschichten verbinden. Zu sehen sind Fotoalben, Schützenchroniken, eine Schützenkönigskette aus Schokoladenförmchen und der Königsvogel, der 1953 von Schützenkönig Bernd Heitzmann mit einem einzigen Schuss geteilt wurde. In der Ausstellung zeigt sich der besondere Charakter des Hauses, das Museum und Archiv und damit Objekte und Dokumente auf spannende Weise miteinander vereint.

Auf einem Büchertisch warten Festschriften, Programmhefte, Heimat- und Schützenliteratur, auf neue Besitzer. Das Archiv bietet auch ein digitales Programm an: Auf dem Facebook-Kanal des Schützenmuseums wird zwischen 10 und 18 Uhr zu jeder Stunde eine besondere Geschichte in Text und Bild vorgestellt.

Im Museum gilt die 2-G-Regel und es muss eine medizinische Maske getragen werden. Der Aufzug ist aktuell außer Betrieb, das erste und zweite Obergeschoss können daher nur über Treppen erreicht werden.

Eine Anmeldungen zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

(Stand: 03.03.2022/Spa)

Fotos zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Das erste Bild zeigt Archivleiterin Malaika Winzheim, die in einer Führung besondere Schützenfestplakate und ihre Geschichten vorstellt. Auf dem zweiten Foto sind die Reste des Holzvogels, den Schützenkönig Bernd Heitzmann 1953 mit einem einzigen Schuss von der Stange holte, und ein Königsgeschenk, die Holzskulptur des Regimentfahnenträgers, zu sehen.