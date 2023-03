03.03.2023 - Bezirksausschuss IV – Holzheim tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 8. März 2023, tagt ab 17 Uhr der Bezirksausschuss IV in der Mehrzweckhalle Holzheim. Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine Beratungsunterlage zu verkehrsberuhigenden Maßnahmen in den Ortseingängen Dirkes sowie die Anpassung der Ortsdurchfahrt. In der anschließend stattfindenden Einwohnerfragestunde besteht für die Anwohnerinnen und Anwohnern die Möglichkeit, Fragen zur Beratungsunterlage zu stellen.

Geleitet wird die Sitzung vom Ausschutzvorsitzenden, Stadtverordneter Thomas Nickel.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.