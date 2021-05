03.05.2021 - Eichenprozessionsspinner

In den nächsten Tagen wird an sensiblen Stellen im Neusser Stadtgebiet punktuell eine prophylaktische Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) durchgeführt. Im Bereich von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Punkten haben die städtischen Baumkontrolleure bereits seit einigen Wochen die Entwicklung der Larvenpopulationen des EPS beobachtet und Bereiche mit Handlungsbedarf lokalisiert. Dort werden die Larven des EPS nun mit dem Präparat Foray BT behandelt. Dieses Insektizid enthält den Bazillus thuringiensis als Wirkstoff, einem natürlichen Feind des EPS. Es wirkt selektiv und ist für Menschen und auch Bienen unbedenklich. Durch die Bekämpfung wird das massenhafte Auftreten des EPS in diesen Bereichen vermieden. Im Rahmen der Durchführung kann es zeitweise auf einzelne Straßen zu kurzfristigen Behinderungen kommen. Die Verwaltung bittet um Beachtung und besondere Rücksicht.

(Stand: 03.05.2021, Fi)