03.05.2022 - Klimawandel, Artensterben und Co.

Klimawandel, Artensterben, Ozeanversauerung, Überfischung, Plastik und Schadstoffe in der Umwelt, neue Krankheiten und Pandemien - dies alles sind Folgen einer einzigen Ursache: der Mensch übernutzt die Natur. Schnellstmöglich einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Umgang mit der Natur zu finden, ist daher die größte Herausforderung, vor der die Menschheit heute steht. Der Vortrag von Professor Dr. Volker Mosbrugger, vormaliger Generaldirektor des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt am Main und der "Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung" am Dienstag, 10. Mai 2022, beschreibt und erklärt nicht nur die Problemsituation, sondern zeigt auch die Lösungswege auf. Die Nutzung der Natur muss kosten und das Verursacherprinzip muss konsequent umgesetzt werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.



