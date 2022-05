03.05.2022 - Kultur für Kinder

Am Sonntag, 15. Mai 2022, ist das Theater Mimikri aus Büdingen mit dem Theatermärchen „Rumpelstilzchen“ nach den Gebrüdern Grimm zu Gast im Rheinischen Landestheater Neuss. 75-minütige Stück (plus 15 Minuten Pause) ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und wird um 11 Uhr, 14 Uhr und 16.30 Uhr aufgeführt. Tickets sind im Vorverkauf für acht Euro zuzüglich Service- und Vorverkaufsgebühr beim Rheinischen Landestheater, der Tourist Information Neuss, bei Platten Schmidt und online über www.westticket.de erhältlich. Restkarten können außerdem jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen an der Tageskasse erworben werden. Weitere Informationen sind unter www.kulturfuerkinder-neuss.de erhältlich.



Stroh zu Gold spinnen? Das geht doch gar nicht! Doch da kommt das sonderbare Männchen und schnurr, schnurr, schnurr spinnt es vor unseren Augen gelbes Stroh zu reinem Gold. Rettung für Marie! Ohne die Hilfe des sonderbaren Männchens müsste sie für immer in der Strohkammer des goldsüchtigen Königs sitzen bleiben. Für seine Hilfe will das Männlein kein Gold und keine klingenden Münzen. Etwas Lebendes ist ihm wichtiger als alle Schätze der Welt. Aber ihr kleines Kind will Marie für die Hilfe nicht hergeben. Schlossdame Adelheid, der Goldstaubminister und König Konrad suchen verzweifelt nach einem Ausweg. Doch Marie gelingt es, dem feurigen Männchen ins Herz zu schauen. Da lässt es sich noch einmal erweichen. Wenn Marie seinen Namen herausfindet, darf sie ihr Kind behalten. Heißt es etwa …



(Stand: 03.05.2022, Kro)

Fotos: Jürgen Frisch