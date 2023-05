03.05.2023 - Veranstaltungsprogramm der VHS-Neuss im Mai

Sonntagsmatinée in der VHS: Gondelfahrt durch Venedig



Am 7. Mai 2023 beginnt eine neue kunstgeschichtliche Reihe zu Venedig. Dr. Donatella Chiancone-Schneider startet die Reise im Mittelalter, vorgestellt werden gotische Paläste am Canal Grande, der Markusdom und der Palazzo Ducale - von der Gondel zum goldenen Dogenschiff. Weitere Termine am 11.06.2023 und 09.07.2023 folgen. Jeder Vortrag ist in sich abgeschlossen und kann entgeltfrei einzeln besucht werden. Mehr Informationen und die Anmeldung stehen unter vhs-neuss.de zur Verfügung.







Ausstellungseröffnung in der VHS: Roma und Sinti - "Unter uns und doch anders".



"Lustig ist das Zigeunerleben" heißt es in einem deutschen Volkslied. Dies ist nur ein Beispiel für die vielen Klischees und Vorurteile, mit denen die Kultur der Roma und Sinti bis heute behaftet ist. Die Ausstellung der Katholischen Seelsorge für Roma, Sinti und verwandte Gruppen im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz wird am Montag, 8. Mai 2023 um 18 Uhr in der 1. Etage im RomaNEum eröffnet. Sie gewährt Einblicke in Kultur und Alltagsleben einer der Mehrheitsgesellschaft weithin unbekannten ethnischen Minderheit. Die Ausstellung zeigt die kulturelle Vielfalt der Gruppen, ihre Herkunft aus Indien und die lange Wanderung bis Europa, ihre Leidensgeschichte vom nationalsozialistischen Völkermord über die Nachkriegszeit bis zum Antiziganismus bzw. Rassismus heute auf. Am 11.05.2023. um 17 Uhr hält die Religionswissenschaftlerin Dr. Ulrike Peters einen weiteren Vortrag zum Thema.



Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Beauftragten für Diversität, Integration und Antirassismus der Stadt Neuss. Sie wird vom 08.-31.05.2023 im RomaNEum frei zugänglich zu den üblichen Öffnungszeiten gezeigt. Mehr Informationen unter vhs-neuss.de







VHS-Veranstaltung: Italienischer Samstag



Die VHS bietet am Samstag, 13. Mai 2023 von 09.30 bis 12.45 Uhr die Möglichkeit, Italienischkenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen. Die Muttersprachlerin Delfina Ott bringt viele spannende Themen mit, die zu intensiven und kurzweiligen Gespräche anregen. Grammatik, Wortschatz und Aussprache werden erklärt und wiederholt. Wer schon einmal ein Italienisch-Lehrbuch A1 bis zur Hälfte durchgearbeitet hat, kann an diesem Samstag mit Erfolg teilnehmen.



Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter vhs-neuss.de





VHS-Vortrag: Räume der Zukunft - Warum Städte resilient(er) werden sollten



Die VHS und der Campus Neuss der FernUniversität in Hagen laden am 15. Mai 2023 zu einem Vortrag mit Dr. Andrea Petmecky ein. Sie befasst sich mit dem aktuell viel diskutierten Thema, wie Städte angesichts der Klimaveränderung resilienter werden können. Die Referentin wird mit Nachhaltigkeit und Resilienz zwei zentrale Ansätze aktueller Stadtentwicklung vorstellen und es wird gezeigt, welche Chancen das Resilienzkonzept für Bürgerinnen und Bürger sowie lokale Akteure in Städten und Gemeinden bietet.



Die kostenfrei Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter vhs-neuss.de



VHS-Bildungswoche: Gebärdensprache A1.1



Die VHS Neuss bietet ab 22. Mai 2023 einen Einstieg in die Gebärdensprache an. Die Dozentin ist Gehörlosen-Muttersprachlerin. Der Unterricht findet in dieser Bildungswoche täglich am Vormittag statt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Auf dem Programm stehen beispielsweise Geschichte und Kultur der Gehörlosen, das Fingeralphabet und einfache Dialoge.



Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter vhs-neuss.de







VHS-Vortrag zu Starkregen



Am 22. Mai 2023 bietet die VHS Neuss einen Vortrag zum Thema Starkregen an. Manuela Lierow von der Verbraucherzentrale NRW erklärt, was man tun muss, um seine Immobilie zu schützen und welche rechtlichen und versicherungstechnischen Aspekte berücksichtigt werden sollten. Der Beginn des entgeltfreien Vortrags ist um 18.30 Uhr.



Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter vhs-neuss.de







Botanische VHS-Exkursion am Schwarzen Graben in Rosellen



Am Mittwoch, 24. Mai 2023, lädt Dr. Regina Thebud-Lassak zu einer Wildsträucher-Erkundung ein. Von Mitte Mai bis Mitte Juni blühen meisten Wildsträucher an Waldrändern, als Heckengehölze oder auch in ursprünglichen Ortschaften. Die Blüten, deren Nektar Bienen und anderen bestäubenden Insekten als Nahrung dient, können zu genüsslichen Delikatessen verarbeitet werden. Die Exkursion dauert von 15 bis 18 Uhr und kostet 16,80 €.



Eine Anmeldung ist erforderlich unter vhs-neuss.de







VHS-Vortrag zu Klimawandel und Artensterben - wie sichern wir unsere Zukunft?



Anlässlich des Internationalen Tages der Biodiversität wird Prof. Volker Mosbrugger, ehemaliger Generaldirektor des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt am Main und der "Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung", am Donnerstag, 25. Mai 2023, in der VHS im RomaNEum die Problemsituation erklären und Lösungswege aufzeigen. Klimawandel, Artensterben, Ozeanversauerung und -überfischung, Plastik und Schadstoffe in der Umwelt, neue Krankheiten und Pandemien - dies alles sind Folgen einer einzigen Ursache: der Mensch übernutzt die Natur. Die VHS lädt zu einer Diskussion zur Umsetzung des Verursacherprinzip mit dem renommierten Wissenschaftler ein.



Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit unter vhs-neuss.de





Alle Veranstaltungen finden in der VHS im RomaNEum, Brückstr. 1, 41460 Neuss statt.