03.06.2020 - Stadtbibliothek weitet Angebot weiter aus

Bereits seit dem 28. April ist die Stadtbibliothek Neuss mit Einschränkungen für die Öffentlichkeit geöffnet. Ab kommenden Dienstag, 9. Juni 2020, stehen neben einigen Internet-Arbeitsplätzen zusätzlich auch der Kopierer und Scanner wie gewohnt wieder zur Verfügung. Außerdem werden Tageszeitungen zum Lesen vor Ort angeboten.

„Unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln haben wir Einzelarbeitsplätze in der ersten Etage eingerichtet“, berichtet Bibliotheksleiterin Claudia Büchel. Trotz der bestehenden Einschränkungen kann die Bibliothek somit auch wieder zum Arbeiten und Lesen vor Ort genutzt werden.

Die Einlassregelungen mit Registrierung durch einen gültigen Bibliotheksausweis und das Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske gelten allerdings weiterhin während des Aufenthalts. Wer einen Bibliotheksausweis beantragen möchte, kann sich während der regulären Öffnungszeiten jederzeit anmelden. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre ist die Jahresgebühr frei, Erwachsene zahlen 21 Euro.

Aktuell hat die Neusser Stadtbibliothek viele neue Reise-, Wander- und Radwanderführer für Deutschland angeschafft, die die lokale Reiseplanung in diesem Jahr unterstützen soll. Vom 9. bis zum 27. Juni wird passend dazu im Erdgeschoss die Ausstellung „Die schönsten deutschen Bücher 2019“ für alle Lesebegeisterten präsentiert: Insgesamt 25 prämierte Titel, die von der Stiftung Buchkunst aufgrund ihrer Gestaltung und Konzeption aus rund 700 eingereichten Büchern ausgewählt wurden, werden vorgestellt.

Auch für die ausgefallene „Ladies' Night“ mit Barbara Ruscher im März steht nun der Ersatztermin fest: Am Sonntag, 21. Juni 2020, lädt die Stadtbibliothek gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neuss, Katja Gisbertz, zu einer Kabarett-Matinée ins Autokino Kirmesplatz Neuss ein. Für den Termin sind noch wenige Karten verfügbar. Details zur Veranstaltung und zum Kartenvorverkauf finden sich auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek-neuss.de.