03.07.2023 - Halbzeit bei „Spaß im Gras"

Seit einer Woche läuft das Zeltlager „Spaß im Gras“ im Rahmen des Neusser Ferienspaßes auf der Bezirkssportanlage in Neuss-Grimlinghausen. Organisiert wird die zweiwöchige Aktion vom Jugendamt der Stadt Neuss in Zusammenarbeit mit dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen und dem Kinder- und Jugendzentrum Kontakt Erfttal des SKM Neuss e.V. An den vielfältigen Angeboten können alle teilnehmen, die zwischen zwölf und 16 Jahren alt sind. Dabei ist es sowohl möglich, die komplette Zeit zu zelten, nur einzelne Nächte im Zelt zu verbringen oder einfach tagsüber an den abwechslungsreichen Sport-, Spiel- und Kreativangeboten teilzunehmen. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Kistenklettern, Bogenschießen und verschiedene Gesellschafts- und Rollenspiele. Zum Abschluss jedes Tages gibt es ein Lagerfeuer. Wer noch bis Freitag, 7. Juli 2023, spontan dabei sein möchte, kann sich für zwölf Euro pro Tag telefonisch unter 02131/166800 oder direkt vor Ort anmelden.

Der zuständige Beigeordnete für Jugend, Soziales und Senioren, Ralf Hörsken, meint: „Wir geben den Teilnehmenden mit diesem Zeltlager eine großartige Möglichkeit, direkt vor der Haustür spannende Ferien zu verbringen. Mein Dank gilt vor allem den Betreuenden, die für das Gelingen des Zeltlagers sorgen und es Jahr für Jahr zu einem besonderen Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen machen.“ Um das Zeltlager durchführen zu können, stellt die Stadt Neuss insgesamt etwa 19.500 Euro bereit. Außerdem werden die Organisatorinnen und Organisatoren von der Neusser Bauverein AG unterstützt.

