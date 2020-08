03.08.2020 - Stadtspaziergänge mit dem Museum

Führungen an der frischen Luft mit zwei Terminen im August: Das Clemens Sels Museum Neuss nutzt die Sommerzeit und bietet abwechslungsreiche Führungen zu Kunst und Architektur durch die Neusser Innenstadt an.

Endlosschleife, Würfel und mehr. Ein Stadtspaziergang zur Skulptur im öffentlichen Raum

Konkret, abstrakt oder figurativ, aus Stahl, Beton oder Stein: Dieser Stadtspaziergang mit Kunstvermittlerin Celia-Maria Schmidt feiert die große Vielfalt der Skulptur im Neusser Stadtraum. Was verraten Form und Material etwa über Zeit und Kontext der Entstehung eines Kunstwerks, die Biografie der Stadt oder auch des jeweiligen Künstlers? Selbstverständlich darf auf dieser Entdeckungsreise die Endlosschleife von Josef Neuhaus nicht fehlen, die dieser Tage ihre neue Heimat in unmittelbarer Nähe des Clemens Sels Museums Neuss erhält. Der Termin ist am Samstag, 29. August 2020, von 15 bis 16.30 Uhr.

Alles nur Fassade? Ein Architekturspaziergang durch Neuss

Entwerfen, gestalten, konstruieren. Vom Mittelalter bis in die 1970er-Jahre und vom schönen Wohnhaus bis hin zum funktionalen Regierungsgebäude: Bei einem Spaziergang durch die Stadt mit Melanie Seidler werfen wir einen Blick auf und hinter die Fassade verschiedenster Neusser Bauten und in die Architekturgeschichte. Der Termin ist am Sonntag, 16. August 2020, von 11.30 bis 13 Uhr.

Die Führungen dauern 90 Minuten. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Maximale dürfen neun Person an einer Führung teilnehmen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an service@clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter +49(0)2131 904141. Startpunkt ist jeweils das Clemens Sels Museum Neuss. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.