Zwei langjährige Mitarbeiterinnen feierten jetzt ihr vierzigjähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Neuss. Ruth Bischoff und Martina Breuer traten ihren Dienst am 1. August 1981 bei der Stadtverwaltung Neuss an. Bischoff ist heute im Amt für Verkehrsangelegenheiten tätig, Breuer in der Volkshochschule.

(Stand: 3. August 2021/Spa)