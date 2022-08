03.08.2022 - Einrichtung Sprung feiert Jubiläum

Die Einrichtung Sprung feiert am 1. September 2022 ihr 30-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung im September 1992 hat Sprung viele Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg in ein selbstständiges Leben begleitet. Sprung begann als Projekt der Stadt Neuss im betreuten Wohnen und hat sich über zwei Jahre hinweg einen guten Ruf erarbeitet und daher wurde im Dezember 1994 die Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt für die Einrichtung Betreutes Wohnen erteilt. Ab dem Zeitpunkt wuchs Sprung stetig.

Heute sind bei Sprung sechs Fachkräfte beschäftigt, die in Voll- oder Teilzeit tätig sind. Des Weiteren begleitet die Einrichtung Studierende in ihrem Praxissemester. Dadurch lernen die Studierenden die pädagogischen Skills und die praktische Soziale Arbeit kennen. Insgesamt werden aktuell 24 Jugendliche und junge Erwachsene betreut, die aus unterschiedlichen Gründen Hilfe und Unterstützung im Alltag benötigen. Sprung freut sich auf weitere erfolgreiche Jahrzehnte, in denen viele Jugendliche und junge Erwachsene auf den Weg in ein eigenständiges Leben begleitet werden können.

(Stand 03.08.2022)