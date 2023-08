03.08.2023 - Bezirksausschuss IV - Holzheim tagt

Am Mittwoch, 9. August 2023 findet die nächste Sitzung des Bezirksausschusses IV – Holzheim statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Gespräch mit dem Beigeordneten für Planung, Bau und Verkehr, Christoph Hölters, über die Stadtteilentwicklung und das Mobilitätsentwicklungskonzepts (MEK). Daneben berichtet die Verwaltung über den am 2. Mai durchgeführten Stadtteilspaziergang in Grefrath und die Umsetzung des geplanten Rückbaus von Spielplätzen. Zudem berät das Gremium über den barrierefreien Umbau des Bushaltestellenpaars „Birkhofstraße“ in Grefrath.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Holzheim, Maximilianstraße 6, 41472 Neuss und wird vom Ausschussvorsitzenden Thomas Nickel geleitet.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.