03.09.2021 - Neue Trinkwasserleitung auf der Fesserstraße

Die Fesserstraße bekommt in den kommenden Wochen eine neue Trinkwasserleitung. Ab Montag, 6. September 2021, beginnen hierfür die Bauarbeiten. Voraussichtlich ab Montag, 13.September 2021, wird die Fesserstraße zwischen Römerstraße und Weißenberger Weg für mindestens zwei Wochen voll gesperrt. Die Grundstücke auf diesem Abschnitt werden aber erreichbar bleiben. Umleitungen sind ausgeschildert und führen über Gladbacher- und Further Straße sowie über die Further- und Römerstraße. Ortkundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Aktuelle Informationen zu dieser und anderen Baustellen sind online unter www.baustellenradar-neuss.de erhältlich.

(Stand: 03.09.2021, Spa)