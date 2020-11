03.11.2020 - 30 Jahre Städtepartnerschaft Neuss-Rijeka

Ende Oktober 1990, vor genau 30 Jahren, wurde in Neuss der offizielle Partnerschaftsvertrag zwischen den beiden Städten Neuss (Deutschland) und Rijeka (Kroatien) unterzeichnet. Mehrere persönliche Begegnungen, Aktionen und schließlich eine große Feier zum runden Geburtstag der Partnerschaft mit der kroatischen Stadt – die zudem noch Kulturhauptstadt Europas 2020 ist – waren geplant. Doch die Corona-Pandemie verhinderte den Großteil des Jubiläumsprogramms.

Die beiden Bürgermeister Vojko Obersnel (Rijeka) und Reiner Breuer (Neuss) haben nun Videogrüße für die Bürgerinnen und Bürger beider Städte aufgenommen, um das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zu würdigen und mit einem optimistischen Blick in die Zukunft zu schauen: Auch während der Pandemie halten wir zusammen, und bald wird es auch wieder Begegnungen und gemeinsame Projekte zwischen den Menschen in Neuss und Rijeka geben. Zu sehen sind die Videogrüße auf der städtischen Homepage unter www.neuss.de.

(Stand: 03.11.2020/Spa)