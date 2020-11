03.11.2020 - Fahrbahnsanierung in Weckhoven

Im Zuge einer Fahrbahnsanierung erhält die Hoistener Straße in Weckhoven, inklusive der Kreuzung „Am Palmstrauch“, zwischen der Kreuzung und der Grevenbroicher Straße voraussichtlich ab kommender Woche vom 9. bis 16. November 2020, eine neue Asphaltdeckschicht.

Die ausführende Firma Kemna Bau wird die Straße etwa zwei bis drei Zentimeter abfräsen, Einbauten regulieren, vorbereitende Maßnahmen für die neue Deckschicht durchführen und anschließend asphaltieren. Wenn das Wetter mitspielt, wird am Montag, 9. November 2020, die Fahrbahn abgefräst. Dazu wird die Hoistener Straße vollgesperrt. Der Kreuzungsbereich Hoistener Straße / Am Palmstrauch ist mit Rücksichtnahme auf die Baustelle befahrbar. Die direkten Anlieger können die Hoistener Straße bis zum jeweiligen Arbeitsbereich einfahren. In den darauf folgenden Tagen, bis Freitag, werden die Schächte und andere Einbauten reguliert. Während dieser Arbeiten können die Anlieger bis zum jeweiligen Baustellenbereich auf eigene Gefahr in die Hoistener Straße einfahren. Die Kreuzung Hoistener Straße/Am Palmstrauch kann von Anliegern der Hoistener-, Theresien-, Otto-Wels-, Maximilian-Kolbe-, und Gohrer Straße befahren werden. Die Anlieger der Anne-Frank Straße können über die Hüttenstraße ihrer Grundstücke erreichen. Die Poller im Stichweg Anne-Frank-Straße 5-7 werden für die Dauer der Maßnahme entfernt. Die Grundstücke „Am Deußhof“ sind über die Hoistener Straße unter Berücksichtigung der Baustelle erreichbar.

Am Montag, 16. November, soll dann die neue Asphaltdeckschicht eingebaut werden. Dazu wird die Hoistener Straße wieder voll gesperrt. Aus bautechnischen Gründen ist am Tag des Deckeneinbaus die Straße nicht befahrbar. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, dies in ihren Tagesablauf mit einzuplanen. Die ausführende Firma beginnt um 8 Uhr mit dem Einbau der Deckschicht am Kreuzungsbereich Hoistener Straße/Am Palmstrauch und asphaltiert in Richtung Grevenbroicher Straße. An diesem Tag wird der Fußgängerbereich Gohrer Straße am Grüber Haus für den PKW Verkehr geöffnet. Die Grundstücke und Gewerbe auf der Hoistener Straße, das Einkaufzentrum sowie der Freitagsmarkt sind jederzeit fußläufig erreichbar.

Im gesamten Fahrbahnbereich gilt während der Arbeiten ein Halteverbot. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die Hoistener Straße und alle angrenzenden Straßen in Notfallsituationen jederzeit erreichen. Das Tiefbaumanagement bemüht sich, größere Beeinträchtigungen während der Sanierung zu vermeiden.

Weitere Infos stehen im Baustellenradar der Stadt Neuss unter www.baustellenradar-neuss.de

(Stand: 03.11.2020, Fi)