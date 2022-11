03.11.2022 - Acoustic Concerts im Kulturkeller

Die Weltmusikreihe der Stadt Neuss, Acoustic Concerts, startet in die neue Saison 2022/23. Das erste Konzert bestreitet das Ensemble Anima Shirvani am Sonntag, 6. November 2022, im Kulturkeller in der Oberstraße 17, 41460 Neuss, um 19 Uhr.

Die Gruppe interpretiert den „west-östlichen Divan“ von Johann Wolfgang von Goethe und erschafft damit ein ganz besonderes eigenes Projekt. Der „west-östliche Divan“, ist die umfangreichste Gedichtsammlung von Goethe, die auch Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes ist. Inspiriert wurde die Gedichtsammlung durch die Werke des persischen Dichters Hafis. Heute zählt sie zu den intimsten und zentralsten Auseinandersetzungen der westlichen Literaturgeschichte mit dem Orient.

Anima Shirvani ist ein Ensemble, das kulturübergreifend eine Verbindung herstellt zwischen europäischer Renaissance- und Barockmusik und traditioneller Musik aus Persien, dem Kaukasus und Anatolien. Die Gruppe besteht aus international renommierten Künstlern, die sich der authentischen Darbietung auf Instrumenten des 16. und 17. Jahrhunderts verschrieben hat.

Die Konzertreihe Acoustic Concerts erfreut sich seit nunmehr zehn Jahren großer Beliebtheit in Neuss. Auf YouTube finden Sie ein Video des Ensembles, in dem es sich in den verschiedenen Landessprachen der Mitglieder und mit einigen Musikausschnitten vorstellt.

Alle sieben Konzerte der Reihe Acoustic Concerts gibt es im Abonnement für 56 Euro, gebucht werden können sie unter acoustic-concerts@stadt.neuss.de. Einzeltickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 und an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Infos zu den Konzerten unter neuss.de/kultur oder unter der Telefonnummer 02131 904118.

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

