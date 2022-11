03.11.2022 - Kaffee ist fertig! Karriere eines Heissgetränks

Nachdem die für Mai geplante Eröffnung der Sonderausstellung buchstäblich in letzter Minute ins Wasser gefallen ist und das Clemens Sels Museum Neuss für einige Monate geschlossen bleiben musste, heißt es jetzt endlich „Kaffee ist fertig! Karriere eines Heissgetränks“.

Ob als Espresso, Caffè Latte oder Filterkaffee – Kaffee gehört weltweit zu den beliebtesten Getränken. Der Kaffeestrauch, aus dessen Samen das schwarze Getränk gekocht wird, stammt ursprünglich aus Äthiopien.

Über das Osmanische Reich gelangte der Kaffee im 17. Jahrhundert nach Europa. Schon bald entstanden hier die ersten Kaffeehäuser, so 1664 in Den Haag und kurz darauf in Amsterdam und Rotterdam. Schnell wurde das neue Getränk auch am Niederrhein populär, denn viele Orte standen mit den niederländischen Fernhandelsstädten in engem wirtschaftlichen Austausch. Um 1700 trank man auch in Neuss zum ersten Mal Kaffee.

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war Kaffee ein teures Importgut: Man trank es aus erlesenem chinesischen Porzellangeschirr. Doch nur wenige Jahrzehnte später war der Muntermacher zu einem Volksgetränk geworden, das in allen Bevölkerungsschichten genossen wurde. Die Neusser Töpfer produzierten sogar Kaffeekannen und Milchkännchen für den kleinen Geldbeutel, wie Ausgrabungsfunde zeigen.

Guter Bohnenkaffee blieb bis in die jüngste Zeit teuer. Daher behalf man sich oft mit allerhand Kaffeeersatz, auch wenn der aus Bucheckern, Eicheln oder gerösteter Gerste gebraute Aufguss nur entfernt an echten Bohnenkaffee erinnerte. Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich dann der aus der Wurzel der Zichorie hergestellte Ersatzkaffee durch.

Wie wird der perfekte Kaffee zubereitet? Darüber gab es schon immer sehr unterschiedliche Ansichten! Die Zubereitungsarten des Kaffees sind daher vielfältig, wie man in der Ausstellung, die in Kooperation mit der Kaffeerösterei Bazzar entstand, entdecken wird. Erfahren Sie mehr über türkischen Mokka, Filterkaffee, Perkolatoren oder Espresso!

Eröffnung der Ausstellung

Sonntag, 6. November 2022, 11.30 Uhr

Kurator der Ausstellung

Dr. Carl Pause

carl.pause@stadt.neuss.de

Telefon 02131-904134

