03.11.2022 - Sportausschuss tagt am Dienstag

Am kommenden Dienstag, 8. November 2022, findet die nächste Sitzung des Sportausschusses statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Sanierung der Ringerhalle am Nordparkbad. Im Oktober fand die offizielle Übergabe des Zuwendungsbescheides über einen Zuschuss von 1,5. Mio. Euro durch Frau Ministerin Scharrenbach an Herrn Bürgermeister Breuer statt.

Außerdem berichtet die Verwaltung über das Programm "Sport im Park". Dieses fand in diesem Jahr zum sechsten Mal in Neuss statt und brach mit 7.990 gezählten Teilnahmen den Rekord. Es wird beim Ausschuss auch einen Ausblick auf 2023 geben.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses (E.260) statt und wird vom Ausschussvorsitzenden Jörg Geerlings geleitet. Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerportal auf neuss.de zur Verfügung.