03.11.2023 - Angelika March-Rintelen erhält Kunstpreis „CityARTists“

Am Freitag, 27. Oktober 2023, hat das NRW KULTURsekretariat (NRWKS) zum vierten Mal die begehrten „CityARTists-Preise“ an Künstler*innen aus Nordrhein-Westfalen vergeben. Ausgezeichnet wurden zehn Künstler*innen aus den nominierenden 21 Mitgliedsstädten des NRWKS, darunter die Neusser Künstlerin Angelika March-Rintelen. In der Jurybegründung heißt es unter anderem: Angelika March-Rintelens „zarten und oft kleinformatigen Objekte entstehen als ,Papierschneidereiʼ, biologische Präparate und Modelle. […] Oberflächlich gesehen irrtümlich mit schlichter Bastelei zu verwechseln, erweist sich das zarte Material der von March-Rintelen geschaffenen Objekte oftmals als Träger schmerzhafter und eindringlicher existenzieller Erfahrungen.“ Die »CityARTists-Preise« werden als Stipendium vergeben und sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert.

Mit »CityARTists« hat das NRWKS 2020 ein Förderprogramm im Bereich der Bildenden Künste in einer Gesamthöhe von 50.000 Euro aufgelegt, das gemeinsam mit den Mitgliedsstädten entwickelt wurde. Nach der Ausschreibung im Frühjahr wurden Künstler*innen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, durch lokale Jurys in den Städten nominiert, dabei jeweils ein*e Künstler*in pro Stadt. Anschließend wählte eine vom NRWKS verantwortete Jury aus den Nominierten zehn Künstler*innen für den Preis aus.

Der diesjährigen Jury gehörten an: Georg Elben (Direktor des Skulpturenmuseums Glaskasten Marl), Dr. Christian Esch (Direktor des NRWKS, Juryvorsitz), Kay Heymer (Kurator am Museum Küp-persmühle), Sigrid Neuwinger (freischaffende Künstlerin, CityARTist Moers 2022) und Dr. Susanne Ristow (Kunsthaus NRW Kornelimünster, Programmleitung Landesbüro für Bildende Kunst LaB K). Beisitzerin war Andrea Lamest (Kulturreferatsleiterin in Gelsenkirchen).

