05.01.2023 - Neugestaltung der Further Straße

Die Stadt Neuss lädt am 17. Januar 2023 zu einer Informationsveranstaltung zur Neugestaltung der Further Straße ein.

Rund um den Bahnhof Neuss ist Vieles in Bewegung. Eine wichtige Schlagader für Bürgerinnen und Bürger, den Verkehr sowie das Stadtbild bildet die Further Straße im Abschnitt zwischen der Gleisunterführung und Wolberostraße, wo sie an das ehemalige Bauer & Schaurte-Gelände angrenzt. Bereits in den letzten 10 Jahren hat sich das Straßenbild dieses Abschnitts deutlich verändert – die alten Gebäude der ehemaligen Schraubenfabrik stehen größtenteils nicht mehr, ebenso wenig wie die eingrenzende Mauer entlang der Further Straße. Die Planungen für das neue Quartier entlang der Neusser Furth sehen hier urbanes Wohnen und Arbeiten, Nahversorgung sowie neue Infrastruktur vor. Somit bekommt auch dieser Abschnitt der Further Straße neue Funktionen und muss sich den neuen Anforderungen anpassen.



Um die Bürgerschaft über die aktuellen Planungen für die Further Straße sowie über die Einordnung in den räumlichen Gesamtkontext zu informieren, lädt die Stadt Neuss am 17. Januar 2023 um 17:00 Uhr ins Thomas-Morus-Haus, Adolfstraße 54, 41462 Neuss, ein. Interessierte bekommen Einblicke in den aktuellen Stand der Planung, in die Umsetzungsstände des Bauer-und Schaurte-Geländes sowie des ISEKs Bahnhofsumfeld Neuss. Zudem können und sollen sie über ein entsprechendes Beteiligungsformat auch eigene Ideen und Anregungen einbringen. Die Veranstaltung endet um 18:30 Uhr.