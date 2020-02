04.02.2020 - Sinfonia mit Beethoven und Rachmaninoff im Zeughaus

... lädt das Erwachsenenorchester Sinfonia zum kostenlosen Konzert im Zeughaus am kommenden Sonntag, 9. Februar 2020, um 17 Uhr ein.

Sinfonia, das Erwachsenenorchester der Musikschule der Stadt Neuss, wartet mit neuem Programm aus großen sinfonischen Werken auf, die sonst selten in Neuss zu hören sind. Mit dem Pianisten Markus Dominici wird das Orchester das 2. Klavierkonzert von Rachmaninoff spielen - ein Highlight der Konzertliteratur. Dominici ist Dozent der Musikschule und ein gefragter Kammermusiker und Konzertpianist im In- und Ausland.

Mit der Aufführung der 7. Sinfonie von Beethoven gratuliert Sinfonia dem Komponisten zu seinem 250. Geburtstag. Beethoven selbst meinte, dass die Sinfonie eines seiner besten Werke sei. Zum Beginn wird noch die Ouvertüre zur Oper Fürst Igor von Borodin erklingen. Dirigent des Orchesters ist Burkart Zeller, Leiterin des Bläserensembles ist Monika Pennig.

Sinfonia Neuss besteht seit 1990 und ist ein Angebot an erwachsene Musikliebhaberinnen und -liebhaber (Streicher und Bläser) aller Altersgruppen. Geprobt wird einmal die Woche im Romaneum, neue Mitglieder sind gerne gesehen. Sinfonia wagt sich selbst an große sinfonische Werke heran, daneben werden auch Solokonzerte mit jungen Nachwuchskünstlern erarbeitet. Außerdem ist das Orchester offen für andere Musikgattungen, wie beispielsweise das Musical. Nähere Informationen sind auf der Homepage unter www.sinfonia-neuss.de zu finden.